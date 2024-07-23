Sağlıklarına kavuşan kerkenezler doğaya salındı

Gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen kerkenez kuşları tedavilerinin ardından doğaya yeniden salındı.

Sağlıklarına kavuşan kerkenezler doğaya salındı
Kayseri GündemEditör

Gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilen kerkenez kuşları tedavilerinin ardından doğaya yeniden salındı.

Doğada yaralı halde bulunan ve gerekli bakım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilen kerkenez kuşları sağlıklarına kavuştu. Gerekli tedavileri yapılan ve sağlığına kavuşan kuşlar, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

İHA
Kayseri Gündem

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