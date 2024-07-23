Feci Kaza: Yem karma makinesine sıkışan genç öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

Feci Kaza: Yem karma makinesine sıkışan genç öldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde 17 yaşındaki Fatih. C. yem karma makinesine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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