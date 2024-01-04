'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sahte plaka imalathanesine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 04.01.2024 16:39
  • Güncelleme: 04.01.2024 17:15
'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından sahte plaka imalathanesine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından sahtecilik suçlarıyla mücadele çerçevesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Mühürde Sahtecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen sahte plaka imalathanesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan materyallere de el konuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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