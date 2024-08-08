Salçalık domates 8 lira civarında

Kayseri semt pazarı fiyatları I 08.08.2024

KAYSERİ (1HA)-

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; eriğin kilosu 35 lira ile 60 lira arası, incirin kilosu 50 lira ile 80 lira arası, muzun kilosu 30 lira ile 49 lira arası, üzümün kilosu 50 lira ile 60 lira arası, şeftalinin kilosu 35 lira ile 50 lira arası, çileğin kilosu 40 lira ile 80 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 35 lira ile 50 lira arası, bamyanın kilosu 50 lira ile 180 lira arası, sarımsağın kilosu 80 lira ile 150 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 30 lira arası, patatesin kilosu 8 lira ile 10 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 15 lira arası, keleğin kilosu 40 lira ile 60 lira arası, salatalığın kilosu 10 lira ile biberin kilosu 20 lira ile 30 lira arası,25 lira arası, armudun kilosu 35 lira ile 60 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, biberin kilosu 20 lira ile 30 lira arası değişen fiyatlarlar alıcı buluyor.

Öte yandan, Kabağın kilosu 15 liradan, yeşil fasulyenin kilosu 25 liradan, karpuzun kilosu 6 liradan, kavunun kilosu 10 liradan, kayısının kilosu 25 liradan, mantarın kilosu 30 liradan, yeşil soğanın bağı 25 liradan, nane 10 liradan, semizotu 15 liradan, tere 10 liradan, roka 10 liradan, reyhan 10 liradan, ekşimen 10 liradan, marul 15 liradan, turp 15 liradan, dereotu 10 liradan, ejder meyvesinin tanesi 40 liradan satışa sunuluyor.