'Saldırı için aracından inen kişinin ehliyetine el konulacak'

Hukukçu Yalçın, “Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini terk eden şahıslara yeni cezalar ve yaptırımlar uygulanması için soruşturmalar başlatıldı. Aynı şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maksadıyla karşı taraftaki araç sahibiyle tartışmak için aracını terk eden şahısların ehliyetine el konulması da dahil müstakil suçların da soruşturması başlatılabilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda 4’ncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin detaylarını açıklamıştı. 4’üncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nde trafik güvenliğini tehlikeye sokan suçların işlenmesinde verilecek olan cezalarda yeni düzenlemeler içeren maddeler de bulunuyor.

Hukukçu Alperen Yalçın, 4’üncü Yargı Reformu ile birlikte trafik güvenliği ile ilgili gelen düzenlemeler hakkında bilgiler verdi. Hukukçu Yalçın, “4’üncü Yargı Reformu ile birlikte trafik güvenliğini tehlikeye sokan suçların işlenmesinde verilecek olan cezalarda yeni düzenlemeler gelecek. Bununla birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini terk eden şahıslara yeni cezalar ve yaptırımlar uygulanması için soruşturmalar başlatıldı. Aynı şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maksadıyla karşı taraftaki araç sahibiyle tartışmak için aracını terk eden şahısların ehliyetine el konulması da dahil müstakil suçların da soruşturması başlatılabilecek. Toplu halde gerçekleştirilecek olan düğün nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda normal şekilde havaya ateş açan kişilerin ses ve gazlı fişekleri kullanmaları da cezai yaptırımlarla birlikte suç oluşturması gündemde Bunun haricinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları ile değer kaybı oluşturan maddi konulu trafik kazalarında halkımız ticaret mahkemelerinde haklarını arayabilecekler. Burada benim nacizane bir avukat olarak tavsiyem vatandaşlarımızın uğrayacak oldukları zararlar da ticaret mahkemelerindeki yargılamaların hantallığı ve fazlalığı sebebiyle sigorta tahkim komisyonlarında bu davaların yargılamaları yoluna gitmeleri ve avukatları ile bu konuda istişarelerde bulunmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.