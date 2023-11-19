Şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

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  • 19.11.2023 13:23
  • Güncelleme: 19.11.2023 13:23
Şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yukarıkale köyü mevkiinde meydana geldi. A.B. (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.B. (24) ve E.B. (26) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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