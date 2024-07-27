  • Haberler
  • Asayiş
  • Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda 7 kişi yakalandı.

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından uyuşturucu madde getiren ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 kg 301,35 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirilirken, 7 kişi de yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken yakalanan şahıslardan M.A. (34), M.B.A. (20), H.E.Ç. (18), D.T. (21) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, C.S. (20), İ.E. (33) ve C.Ş. (26) hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda tema 'Koramaz Vadisi' oldu
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda tema 'Koramaz Vadisi' oldu
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e memleketinde yine düşük volümlü karşılama
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e memleketinde yine düşük volümlü karşılama
20 yılda 10 milyon ağaç dikildi ama tek bir ağaç gölgesi yok! Burası Neresi?
20 yılda 10 milyon ağaç dikildi ama tek bir ağaç gölgesi yok! Burası Neresi?
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille çarpışan araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Anız yangınında zarar tazminatı yolu açık
Anız yangınında zarar tazminatı yolu açık