Şehit Çullu düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Kayseri’nin İncesu İlçesinde cezaevi nakil aracının 21 Mart tarihinde tek taraflı olarak kaza yapması sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altında olan Çullu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Çullu için Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanır Aydın, il jandarma ve il emniyet müdürlüğü personelleri katılım sağladı. Düzenlenen törenin ardından Şehit Çullu memleketine uğurlandı. Şehit Çullu defnedilmek üzere Adana’nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığına ailesiyle birlikte sevk edildi.