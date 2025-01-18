Başkan Yalçın: 'Şehirlerin ruhu güzel sanatlarla, sporla ve kültürle ayakta durur'

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde Orhan Bak tarafından hayata geçirilen Yaşam Sanat Tiyatro Akademisi’nin açılışı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla yapıldı. Açılış kurdelesinin kesmesilmesiyle hizmete başlayan merkezi gezen Başkan Yalçın; emeği geçenlere teşekkür etti. "Şehirlerin ruhu güzel sanatla, sporla, kültürle ayakta durur" diyen Talas Belediye Başkanı Yalçın; "Yaşam ve Sanat Merkezi’ni hayata geçiren Orhan Bey’e teşekkür ediyorum. Çünkü şehirlerin bir ruhu var, insanın ruhu ve canı olduğu gibi. Şehirlerin ruhu da güzel sanatlarla, sporla ve kültürle ayakta durur. Bu bakımdan Kayseri’de ilk defa böyle müstakil, aynı zamanda da Milli Eğitim onaylı bir sanat evinin açılması bize çok şey kazandıracak. Talas’ta ve Kayseri’de yaşayan bütün çocukların güzel konuşmalarını, Türkçe’yi güzel kullanmalarını ve aynı zamanda tiyatral bilgilere sahip olmasını sağlayacak bu güzellikte bir okulu kazandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.