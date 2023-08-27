Sivasspor'da Rey Manaj ilk resmi maçına çıktı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Rey Manaj kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
- 27.08.2023 00:16
- Güncelleme: 27.08.2023 00:16
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan EY Sivasspor’da yeni transfer Rey Manaj kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Sivasspor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye yedekte başlayan 26 yaşındaki futbolcu Rey Manaj, maçın 89. dakikasında Gerson Rodrigues’in yerine oyuna girdi. Manaj ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarının beğenisini kazandı.
İHA
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