Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'nden örnek davranış: Kan Bağış Kampanyası

Okul Müdürü Necati Arıcı, bu önemli projeye öncülük etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnsan yaşamını kurtarabilecek bir etkinlikte yer almak bizler için büyük bir gurur. Kan bağışında bulunarak destek veren tüm öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize teşekkür ederim," dedi.

Bu iş birliği, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlarken, diğer okullara ve topluma da örnek teşkil ediyor.