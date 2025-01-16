  • Haberler
  • Gündem
  • Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'nden örnek davranış: Kan Bağış Kampanyası

Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'nden örnek davranış: Kan Bağış Kampanyası

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile anlamlı bir kampanyaya imza attı. Okul idarecileri, öğretmenler ve veliler, düzenlenen kampanyada kan bağışında bulunarak insanlığa katkıda bulundular.

Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'nden örnek davranış: Kan Bağış Kampanyası

Okul Müdürü Necati Arıcı, bu önemli projeye öncülük etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnsan yaşamını kurtarabilecek bir etkinlikte yer almak bizler için büyük bir gurur. Kan bağışında bulunarak destek veren tüm öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize teşekkür ederim," dedi.

Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'nden örnek davranış: Kan Bağış Kampanyası

Bu iş birliği, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlarken, diğer okullara ve topluma da örnek teşkil ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pazar tezgahlarında patates yerini koruyor: Sarmısak saltanat sürüyor
Pazar tezgahlarında patates yerini koruyor: Sarmısak saltanat sürüyor
Kayseri'de yaşayan genç kadının 'Esra Erol'luk' hikayesi: Sofia ailesini arıyor
Kayseri'de yaşayan genç kadının 'Esra Erol'luk' hikayesi: Sofia ailesini arıyor
Kayseri'de AFAD'dan 2024 Yılında Rekor Eğitim
Kayseri'de AFAD'dan 2024 Yılında Rekor Eğitim
Kayseri OSB'de İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı İstişare toplantısı düzenlendi
Kayseri OSB'de İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı İstişare toplantısı düzenlendi
Ak Parti'den 'Değişim' Kongresine davet
Ak Parti'den 'Değişim' Kongresine davet
İyi Parti'den davet: Genel Başkan Dervişoğlu Kayseri'ye geliyor
İyi Parti'den davet: Genel Başkan Dervişoğlu Kayseri'ye geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!