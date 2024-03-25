Sibergöz-28 operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Niğde merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen Sibergöz-28 operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sibergöz-28 operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Niğde merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen "Sibergöz-28" operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 22 Mart’ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet" suçlarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen "Sibergöz-28" operasyonu kapsamında Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova’da 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bonus kazanma ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım paylaşımları yaparak Telegram üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenmişti. Operasyonda yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 4 laptop, 2 tablet, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, harddisk, 31 bin dolar ve lüks otomobil ele geçirilmişti. Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova’da yakalanan 12 zanlıdan 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan G.K, B.A.E. ve S.K. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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