Sıcaklar asayişi bozuyor

Kayseri Şehir Hastanesi Adli Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Muhammet Emin Dağüstü, sıcak havaların insan vücudundaki stresörleri etkilediğini bununda kişinin ruhsal zemininde olan ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

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  • 17.08.2023 15:04
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:30
Sıcaklar asayişi bozuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Adli Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Muhammet Emin Dağüstü, sıcak havaların insan vücudundaki stresörleri etkilediğini bununda kişinin ruhsal zemininde olan ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

Kayseri Şehir Hastanesi Adli Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Muhammet Emin Dağüstü, sıcak havaların insan psikolojisini etkilediğini kaydederek, “Hava durumu genel itibariyle insan psikolojisini etkiler. Bunun psikiyatri de yapılaşmış çokça çalışması var. Sıcaklık insan psikolojisini ve saldırganlığı ve intihar riskini artırma açısından, uykusuzluğa sebep olduğu için bundan dolayı huzursuzluk hali ortaya çıkıyor. Buna bağlı diğer psikiyatrik sorunları da ortaya çıkartır. Sıcaklık hem insan sağlığını hem de psikolojik durumunu etkiler. Kayseri’de neredeyse her gün bir olay var. Yakın dönemde trafik kazalarına ve silahla insanların birbirlerine zarar vermesine şahit olduk. İnsanın kendi zemininde bir ruhsal bozukluk yoksa ortaya çıkartır diyemeyiz ama bir stresör olduğu için kişinin ruhsal zemininde olan ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu şekilde dolaylı yönden bir etkisi vardır diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Sıvı alımını artırmak ve olabildiğince sıcaklıktan kaçınmak gerekir"

Sıcaklıktan uzak durulması ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dağüstü, “Herhangi bir kişiyi yeterince zorlarsanız onda ruhsal bozukluk ortaya çıkartabilirsiniz. Burada zeminde olan şeyleri değiştirmek çok kolay değil. O yüzden sıcaktan ne kadar uzak kalırsak biraz daha bunalım ve saldırganlık halinden uzaklaşmış oluruz. Bununla beraber beynin zaten kendisini soğutma mekanizması var. Bu mekanizmayı desteklemek için özellikle sıvı alımını artırırsak iyi olur. Yayınlanan makalelerde de en fazla önerilen şey sıvı alımıdır. Sıvı alımını artırmak ve olabildiğince sıcaklıktan kaçınmak yapabileceğimiz şeylerdir” dedi.

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İHA

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