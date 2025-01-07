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  • Sınav ortasında dehşet: Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı!

Sınav ortasında dehşet: Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı!

Kayseri'de bir lisede meydana gelen olayda 11. sınıf öğrencisi B.E.D.(16), sınav esnasında sınıfa bıçakla giren başka bir öğrenci tarafından bacağından yaralandı.

Sınav ortasında dehşet: Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı!

Olay Talas İlçesi’nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre aynı okulda başka sınıflarda okuyan 3 öğrenci arasında kız meselesi nedeniyle husumet çıktı. Aralarında husumet bulunan öğrencilerden biri evinden bıçak getirdi.  Okula bıçakla gelen öğrenci A.K.Ç aralarında husumet bulunan öğrencilerden olmayan 11’inci sınıf öğrencisi B.E.D.’i bacağından dört kez bıçakladı. Yaralanan öğrenci ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü’ne kaldırıldı.  Yaralı öğrencinin velisi olay nedeniyle şikayetci oldu.

Yaralanan öğrenci ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü’ne kaldırıldı.  Yaralı öğrencinin velisi olay nedeniyle şikayetçi oldu.

Haber Merkezi

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