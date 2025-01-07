Talas Belediye Meclisi 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Başkan Yalçın, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, 2025 yılının Talas ve Kayseri için hayırlara vesile olmasını diledi. "Çok değerli meclis üyelerimiz, 2025 yılı hepimize hayırlı olsun. Alacağımız kararlar Talas’a, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirsin. Aynı zamanda geçmiş kandiliniz ve üç aylarımız mübarek olsun," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ait çeşitli raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Denetim komisyonu üyeliğine yapılan seçimlerde Alaaddin Canipek, Harun Ünal, Selim Gümüş ve Alaattin Can Akkılınç komisyon üyesi olarak seçildi.

Başkan Yalçın, toplantının sonunda hizmet ve yatırımlar ile birlikte hayata geçirilecek projelerle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. "Şu anda Talas’a 200 bin kişiye hizmet veriyoruz. Nüfusumuz istikrarlı bir şekilde artıyor. Bugüne kadar 320 bin adet ağaç, 500 bin adet süs bitkisi, 300 bin adet mevsimlik ve yıllık çiçek dikerek 315 bin metrekare çim alanı oluşturduk. Toplam yeşil alanımız 395 bin metrekareye çıkarken, 63 yeni park yapıp, kişi başına düşen yeşil alanı 9,9 metrekareye yükselttik," dedi.

Başkan Yalçın, ayrıca Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın hizmete açıldığını, Mevlana Mahallesi’nde Talas Millet Bahçesi’nin oluşturulduğunu ve 7/24 Kütüphane’nin ilçeye kazandırıldığını belirtti. Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi’nin ziyaretçi akınına uğradığını ve sosyal donatıların ilçeye kazandırıldığını ifade etti. Yalçın, yaşlı gündüz bakım merkezi, spor tesisi ve Türkçe Sokağı gibi projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

Meclis oturumu, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.