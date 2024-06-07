Sınavda heyecanlanan öğrencilere nefes egzersizi önerisi

Kayseri Şehir Hastanesi Sorumlu Psikologu Kadir Sağlamkendirgil; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere nasihatlerde bulunarak, "Sınav anında gergin hissedebilirler ve kaygıları artabilirler. Panik halinde olabilirler. Böyle bir durumda sınava devam edebilmek, konsantrasyonlarını sürdürebilmek için sınava kendilerince mini bir mola vererek, kendilerine bir fırsat tanıyarak bedenlerine odaklanmalarını, bedenlerinde gerçekleşecek çeşitli semptomları fark etmeleri ve bunları rahatlatmaları gerekiyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Sorumlu Psikoloğu Kadir Sağlamkendirgil; hafta sonu yapılacak olan YKS’ye girecek öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. Sınavların öğrencilerin hayatını belirleyecek bir sınav olmadığını dile getiren Sağlamkendirgil; "Üniversite sınavı önemli bir sınav mı? Elbette önemli bir sınav ki çocuklarımız, gençlerimiz hedeflerine ulaşabilmek, sağlıklı başarılı olmak için uzun bir süredir çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar, kendilerine ödün veriyorlar. Sosyal hayatlarından fedakarlık yaparak çaba sarf ediyorlar. Önemli bir sınav. Bu sınav hayatımızı etkileyecek ve belirleyecek bir sınav değil. Birçoğumuz öyle telaffuz ediyoruz ama aslında öyle değil. Daha çok ve yolumuzu belirlememize yardımcı olacak bir araç. Geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan bir sınav asla değil. Birçok sınav, birçok tercih mutlaka önümüze çıkacak. Birçok sınav, birçok tercih mutlaka gençlerin önüne çıkacak. Bu sınavlar ve bu tercihler hayatımızda sadece bazı basamakları temsil ediyor. Bu yönden önemli. Temennim o ki çocuklarımız, gençlerimiz hedeflerine ulaşabilecek başarıyı elde etsinler. Ailelere de bu iki günlük süreçte şunu öneriyorum. Çocukların yanında olsunlar. Onları duygusal anlamda anlasınlar. Destek olsunlar. Mevcut kaygılarını onlara yansıtmaktan kaçınsınlar. Çocuklarımız kaygılı, stresli ve panik halinde olabilirler. Onları rahatlatmaya çalışmaları önemli. Sınavda başarılı olacağına inandıklarını ama sonuçtan bağımsız olarak verdiği emeği gördüklerini ve kendileri için asıl önemli olanın tamamen bu olduğunu onlara hissettirmeleri gerekiyor. Hatta anne ve babalardan çocuklarına sınavdan önce şu cümleyi kurmalarını mutlaka öneriyorum. "Sen çok çalıştın, çok emek verdin, Şimdiye kadar birçok sınavda başarılı oldun. Umuyoruz ki bu sınavda da başarılı olacaksın ama şunu unutma ki sonuç ne olursa olsun bizim için değerli olan şey sensin. Seni seviyoruz. Senin yanındayız. Hiçbir sonuç, hiçbir ihtimal bu sonucu değiştirmeyecek" demeleri gerekiyor. Çocuklarına bunu hissettirmeleri gerekiyor. Çocuklarında anneleri, babaları ve aileleri için önemli olanın kendi sağlıkları ve mutlulukları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Nefes egzersizi önerisi

Sınavlarda heyecanlanan öğrencilere nefes egzersizi önerisinde bulunan Psikolog Kadir Sağlamkendirgil; "Sınav zaten yarın başlıyor. Çok yakın bir süreç. Sınav anında gergin hissedebilirler ve kaygıları artabilirler. Panik halinde olabilirler. Böyle bir durumda sınava devam edebilmek, konsantrasyonlarını sürdürebilmek için sınava kendilerince mini bir mola vererek, kendilerine bir fırsat tanıyarak bedenlerine odaklanmalarını, bedenlerinde gerçekleşecek çeşitli semptomları fark etmeleri ve bunları rahatlatmaları gerekiyor. Bunlar terleme, panik halinde çarpıntı ve gerginlik gibi semptomlar hissedebilirler. Böyle anlarda basit gevşeme egzersizleriyle, nefes egzersizleriyle kendini rahatlatmaya çalışıp, sınava odaklanmaya, sınavı devam ettirmeye çalışmaları gerekiyor. Hiçbir sınav onları sınamıyor. Sadece sınavda verdikleri cevapları sınıyor. Önemli olan bu. Bunu unutmadan sadece soruya, sınava odaklanmaları gerekiyor. Acaba kazanabilecek miyim, yeterince hazır mıyım gibi sorularla uğraşmak yerine sadece sınava odaklanmaları ve başarıya ulaşmaya çalışmaları gerekiyor. Hedeflediğimiz ya da değil mutlaka bir sonuç alacağız. Elimizde bir sonuç olacak. Beklediğimizin dışında bir sonuç gelebilir. Bu durumu felaketleştirmeden bir tercih sürecimiz girmemiz gerekiyor. Elimizdeki sonuç ne, hedefimiz neydi, alternatif bir planımız var mı diye bunları önümüze koyup sağlıklı bir tercih süreci geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.