677 yıllık Güdük Minare restore edilecek

Sivas’ta Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Güdük Minare etrafında çevre temizliği yapıldı. Burada konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minare’nin restore edileceğini söyledi.

Sivas’ta Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı birlikteliğinde 1347 yılında Eretnaoğulları’nın kurucusu Alaeddin Eretna’nın, dabaz hastalığından ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırıldığı rivayet edilen Güdük Minare çevresinde yükümlüler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Hasan Ünal Tekağaç katıldı. Temizlik öncesi Karaca ve Tekağaç konuşma gerçekleştirdi. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minare’nin projesinin hazır olduğunu ve ödenek alındığı takdirde bu sene içerisinde restore edileceğini söyledi.

“Güdük minarenin restorasyonunu umut ediyorum ki bu sene yapacağız”

Güdük Minare’nin restorasyon çalışmalarına bu sene başlamayı planladıklarını söyleyen Karaca, “Türbelerimizin temizliğini zaman zaman çeşitli kurumlar, şahıslar, muhtarlarla yapıyoruz. Buranın projesi hazır. Sadece Ankara’dan burayla ilgili bize ödenek tahsisi yapılıp restore edilmesi gerekiyor. Sizin gördüğünüzü biz de görüyoruz. Bizim vazifemiz bunu takip etmek ve sonuca getirmek. Şuanda da müracaatımızı Ankara’ya tekrar yaptık. Her sene başında bu müracaatları yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı onayıyla binalarımızın restorasyonuna müsaade ediliyor. Güdük minarenin restorasyonunu umut ediyorum ki bu sene yapacağız” şeklinde konuştu.

"Temiz ve düzenli bir şehir"

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Hasan Ünal Tekağaç , Sivas’ın temiz bir şehir olduğunu söyleyerek, “ Çevre sorunları ve ekosistemin korunmasına yönelik ‘hepimizin bir dünyası var’ temalı çevre haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Sivas tarihine son derece sahip çıkan bir memleket. Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yaptığım için biliyorum. Sivas tarihi meydana gelip de hayran olmamak elde değil. Sivas diğer illere göre çok temiz bir şehir. Ben tüm sokaklarını dolaşıyorum gerçekten temiz ve düzenli bir şehir. İnşallah Sivas, tarihine ve temizlik düzenine daha çok geliştirerek sahip çıkar. İnşallah Güdük Minare’ de ilerleyen dönemde restore edilir ve güzel bir bina haline gelir. Turistlerin de burayı görmesini ben çok arzu ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip türbe ziyaret edilerek yükümlüler tarafından temizlik çalışması yapıldı.