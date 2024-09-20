Sindelhöyük'e stadyum müjdesi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Develi İlçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan stadyumun zemini yenilenecek.
Vali Gökmen Çiçek himayelerinde gerçekleştirilen Develi Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ERVA Spor Kulübünün açılışı gerçekleşti. Açılışta Sindelhöyük Mahallesi’ndeki stadyumu gezen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gelen talepler üzerine stadyum zeminin yenilenmesi talimatını verdi. Kayseri Valiliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyum zemini değiştirilecek. TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal burada müsabaka da oynatabileceklerini belirtti.