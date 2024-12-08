Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sloganları

Sivasspor'da eleştiri oklarının çevrildiği Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçında istifaya davet edildi. Kırmızı-beyazlı tribünler, maçın son bölümünde Bülent Uygun istifa sloganları attı.

Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sloganları
Kayseri GündemEditör

Sivasspor’da eleştiri oklarının çevrildiği Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçında istifaya davet edildi. Kırmızı-beyazlı tribünler, maçın son bölümünde "Bülent Uygun istifa" sloganları attı.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Sivasspor, 15. haftadaki maçta Galatasaray’a 3-2 yenilirken tepkilerin odağında yine Teknik Direktör Bülent Uygun vardı. Sivasspor’un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.

Sivasspor tribünlerinde maçın belli bölümlerinde "Bülent Uygun istifa" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlarının ardından Bülent Uygun, taraftara dönerek kafa salladı ve el-kol hareketleri yaptı. Kısa süreli taraftarlar tartışan Uygun’u yardımcıları sakinleştirdi.

İHA
Kayseri Gündem

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