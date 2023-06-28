Acemi kasaplar bayrama hastanede girdi

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

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  • 28.06.2023 10:32
  • Güncelleme: 28.06.2023 10:32
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Acemi kasaplar bayrama hastanede girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi acil servisleri, acemi kasaplarla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gelirken, bazıları ise ambulans ile getirildi. Tedavisi ayakta yapılan acemi kasaplar taburcu edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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