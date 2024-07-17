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Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'ne gezi için gelen İtalya vatandaşı turist, yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek mahsur kaldı. Ayağından yaralanan turist ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi’ne gezi için gelen İtalya vatandaşı turist, yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek mahsur kaldı. Ayağından yaralanan turist ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Vadisi’nde bulunan Avla Kanyonu’nda turistik gezi yapan Lopes Robles, ayağının kayması sonucu düşerek, yaralandı. Kanyonda mahsur kalan turistin kurtarılması için durum Acil Çağrı Merkezi bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kanyondan çıkarılan Robles sağlık ekiplerine teslim edildi. Robles, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
İHA
Kayseri Gündem

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