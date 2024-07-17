Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bahçede halının altında saklanırken yakalandı.

Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bahçede halının altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kentte bir adrese yapılan operasyonda; hakkında ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.T. (35) ikametin bahçesinde bulunan halının altında saklanırken yakalandı. İşlemleri tamamlanan H.H.T. cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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