Kayseri takımı Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'ndan  2'nci oldu

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonasında 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Karaman ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular takım halinde Türkiye ikincisi olurken sporcular bireysel de yarıştı. Şampiyonada derece elde eden Kayserili sporcular şu şekilde sıralandı; Musab Canıbek Sprint ve Uzun Mesafe kategorilerinde Türkiye Şampiyonu, Yağmur Susam sprint kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Halil Çetin sprint kategorisinde Türkiye 2’ncisi ve Uzun Mesafede Türkiye 3’üncüsü, Cemre Nisa Erdoğan Sprint ve Uzun Mesafe kategorilerinde Türkiye üçüncüsü, Ahmet Aybars Kartal ise Uzun Mesafe kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.