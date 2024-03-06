Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri ‘ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kentte yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsellerin kaldırılması için seçim kuruluna dilekçe vermiş ve dilekçe sonrası afişler kaldırılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Arıkan, “AK Parti bazen çok duyarlı oluyor. Bazen de çok duyarsız oluyor. Yasal bir hak var ortada AK Parti böyle bir müracaat yapamaz deme hakkım yok. Legal bir itirazda bulundular bu itirazların sonucunda da seçim kurulu şehirdeki tüm bayrakların indirilmesi kararını aldı. Yaklaşık 60 gün önce iktidar partisi yetkilileri şehrin dört bir tarafını insanların uzanamayacağı yüksekliği bayraklarla donattılar. Şehrin orta refüjlerini kırlangıç bayraklarla donattılar. Hiçbir şekilde bir uzlaşı söz konusu değil. Tamamen kendi inisiyatifine göre karar aldılar. Ben seçim kurulunun bir oylama yapacağını düşünüyordum ama seçim kurulu dilekçeye istinaden böyle bir karar alabiliyormuş. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bu dilekçeyi 60 gün önce vermiş olsaydı ben buradan sadece teşekkür ederdim. Şehrin kirlenmesiyle alakalı, israf ile alakalı bütün siyasi partilere örnek bir tavır ortaya koyduğunu söyleyip teşekkür ederdim. Ama 60 günün sonunda seçimlere 25 gün kala seçim kurulu tarafından bilboardların partilere tahsis edilmesinin hemen akabinde böyle bir karar alınınca onların tabiriyle ‘One Minute’, bir dakika niye böyle bir ihtiyaç hissetiniz demek gerekiyor. Ben bu ihtiyacı şuna bağlıyorum. İktidar yetkilileri o alanda tek başlarına kalacaklarını düşündüler. AK Parti yasal anlamda doğru ahlaki anlamda doğru olmayan bir karar aldırdı. Oylarının düşmesine engel olamadıklarını gördükleri için böyle bir karar aldılar. Şehrin dört bir tarafına baktıklarında muhalefet partisinin, Saadet Partisi’nin resimlerini görmeleri tedirgin etti. Sahada muhalefet karşı teveccühün olması onları tedirgin etti. İktidara 35 gün önceki teveccühle bugün ki teveccüh arasında dağlar kadar fark var” ifadelerini kullandı.