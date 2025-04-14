SP Genel Başkanı Arıkan, 'Emekli, asgari ücretli, gençler için Yiter Gayri'

Arıkan," 1 yıl önce, hep birlikte "Bir şeyler değişmeli" demiştim. Ama bu sabah bir kez daha gördük ki; hiçbir şey değişmedi. Olmadı. Ve şimdi, yine Kayseri’de söylüyoruz: Yiter gayri. Emeklinin çektiği çile yiter gayri. Asgari ücretli canından bezdi. Elektrik ve doğalgaz faturası maaşı geçti. Yiter gayri Analar mutfakta tencere değil, dert kaynatıyorlar.Yiter gayri. Genç kardeşim yurt bulamıyor, Bir kahve bile içmek onlar için lüks oldu.Yiter gayri. Bu şehri hep birlikte daha ileriye taşımak, Onu sadece Anadolu’nun değil, dünyanın saygın şehirlerinden biri haline getirmek hepimizin ortak hayali, ortak hedefidir" dedi.

Saadet Partisi'nin 7. Olağan İl Kongresi Genel Başkan Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi. kongre kapsamında açıklamalarda bulunan Arıkan, Kayserice söylüyoruz "Yiter Gari" diyerek, 1 yıl önce, hep birlikte "Bir şeyler değişmeli" demiştim. Ama bu sabah bir kez daha gördük ki; hiçbir şey değişmedi. Olmadı. Ve şimdi, yine Kayseri’de söylüyoruz: Yiter gayri. Emeklinin çektiği çile yiter gayri. Asgari ücretli canından bezdi. Elektrik ve doğalgaz faturası maaşı geçti. Yiter gayri Analar mutfakta tencere değil, dert kaynatıyorlar.Yiter gayri. Genç kardeşim yurt bulamıyor, Bir kahve bile içmek onlar için lüks oldu.Yiter gayri. Bu şehri hep birlikte daha ileriye taşımak, Onu sadece Anadolu’nun değil, dünyanın saygın şehirlerinden biri haline getirmek hepimizin ortak hayali, ortak hedefidir. Ve bilin ki bu şehrin bir evladı olarak, bu büyük sorumluluğun farkındayım. Bizim kalbimiz bu güzel şehirle birlikte atıyor. Bu toprakların suyunu içmiş, bu şehrin sokaklarında büyümüş bir kimse olarak diyorum ki: Ankara’da bir kardeşiniz var. Hem memleketimiz için, hem dünyamız için, gece demeden gündüz demeden çalışacağıma sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Maalesef Türkiye’de inanılmaz bir gerginlik var. Önce bir "diploma meselesi" çıktı. Ardından birçok insan cezaevine gönderildi. "Turpun büyüğü arkada!" laflarıyla tansiyon iyice artırıldı. Tarihinin en sert tartışmaları yaşanıyor. Bir yanda “cukka” tartışmaları, öbür yanda suni gündemler. Kavga siyasetiyle gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Kimse merak etmesin. Biz, bu ülkeyi polemiklerden de, kutuplaşmadan da kurtaracağız. Bu kısır tartışmalarla ülke gündeminin meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.