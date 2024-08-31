Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı bisikletle turu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz' sloganı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bisiklet turu düzenlendi.

Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı bisikletle turu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz’ sloganı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bisiklet turu düzenlendi.

Spor faaliyetleri ve hizmetleri ile spor alanında kentin marka kuruluşu haline gelen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel gün ve bayramlarda Kayserilileri, özel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünde ’Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz’ sloganı ile vatandaşları bisiklet turu etkinliğinde buluşturan Spor A.Ş. Kayserililere 30 Ağustos coşkusunu sporla yaşattı. Etkinliğe; Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşlar katıldı. 30 Ağustos 2024 Cuma Günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkından saat 18.30’da başlayan etkinliğe katılan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar 9 kilometrelik parkurda, ellerinde Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusunda pedal çevirdi.

Dileyen vatandaşların kendi bisikletleri ile de katılabildiği Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak düzenlenen etkinlik, bisiklet severlerden beğeni topladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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