Tomarza'da Kamuda tasarruf hikaye, müzik şöleni şahane!

Kamuda tasarruf tedbirlerini hiçe sayarak, Tomarza Belediyesi öncülüğünde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Şöleni adı altında yapıln müzik şölenine yüzlerce Tomarzalı katıldı.

BELEDİYEDEN BİR KURUŞ ÇIKMADIYSA, BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü münasebetiyle Tomarza Belediyesi öncülüğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı Müzik ve eğlence Şöleni düzenlendi.

Programa; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Cumhuriyet Savcısı Yasemin Aktaş Çevlik, Ev sahibi Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, belediye meclis üyeleri, Tomarza CHP İlçe Başkanı Embiya Aydın, Tomarza İYİ Parti İlçe Başkanı Ümit Koçoğlu başta olmak üzere mahalle muhtarı ve yüzlerce Tomarzalı katılım yaptı.

Tomarzalılar; Murat Karahan, Ayşen Kaya, Tugay Kocakaya, Gizem Ergün ve Hava Öğüt’ün muhteşem şarkıları ile eğlendiler.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç yapmış olduğu açıklama ise sizler ne isterseniz bizler yapmakla mükellefiz. Sizler istediniz biz yaptık. Bu günkü programımız yapılmasında belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmamıştır. Tasarruf tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Programımızı sponsorlarımızın destekleri ile yaptık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizleri 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde yapacağımız Dadaloğlu Şenliklerine davet ediyoruz diyerek iyi eğlenceler diledi.