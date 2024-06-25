Spor A.Ş. sporcuları Erzincan'dan 7 madalya ile döndü
Erzincan Kemaliye'de yapılan 'Erzincan Kemaliye MTB Cup' Yarışında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı.
Erzincan Kemaliye’de yapılan “Erzincan Kemaliye MTB Cup” Yarışında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı.
23 Haziran’da yapılan Erzincan Kemaliye MTB Cup yarışmalarında mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dereceye giren sporcuları ve antrenör Cemal Kuş’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Erzincan Kemaliye MTB Cup Şampiyonası’nda elde ettiği dereceler ise şu şekilde:
Melike Havva Yiğit
Büyük Kadınlar Kategorisinde birinci
Ayça Erdoğan
Genç Kadınlar Kategorisinde birinci
Sami Yusuf Önder
Genç Erkekler Kategorisinde ikinci
Muhammet Mustafa Sandık
U17 Erkekler kategorisinde ikinci
Habib Pınar
U17 Erkekler kategorisinde üçüncü
Aybars Tuncel
U15 Erkekler kategorisinde ikinci
Cemal Kuş
Büyük Erkekler kategorisinde üçüncü