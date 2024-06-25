Spor A.Ş. sporcuları Erzincan'dan 7 madalya ile döndü

Erzincan Kemaliye’de yapılan “Erzincan Kemaliye MTB Cup” Yarışında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı.

23 Haziran’da yapılan Erzincan Kemaliye MTB Cup yarışmalarında mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dereceye giren sporcuları ve antrenör Cemal Kuş’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının Erzincan Kemaliye MTB Cup Şampiyonası’nda elde ettiği dereceler ise şu şekilde:

Melike Havva Yiğit

Büyük Kadınlar Kategorisinde birinci

Ayça Erdoğan

Genç Kadınlar Kategorisinde birinci

Sami Yusuf Önder

Genç Erkekler Kategorisinde ikinci

Muhammet Mustafa Sandık

U17 Erkekler kategorisinde ikinci

Habib Pınar

U17 Erkekler kategorisinde üçüncü

Aybars Tuncel

U15 Erkekler kategorisinde ikinci

Cemal Kuş

Büyük Erkekler kategorisinde üçüncü