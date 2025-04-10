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Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atanan isimler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu'nda yer aldı.

Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı. Atanan isimler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu'nda yer aldı.

Haber Merkezi

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