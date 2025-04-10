Hukukçu Bülbül: 'Boşanma davasında yetkili mahkeme son 6 aylık ikamete göre belirlenir'

Hukukçu Ozan Bülbül, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Ozan Bülbül boşanma davası açma sürecinden bahsetti. Boşanma davasının açılma sürecinde tanıkların önemine değinen Bülbül," Öncelikle, davanın açılacağı mahkemenin doğru tespit edilmesi gerekir. Çünkü, yer olarak mahkemelerin yetkili olduğu alanlar vardır. Bir de görevli mahkemeler söz konusudur. Boşanma davalarında görevli mahkemeler, tahmin edileceği üzere, aile mahkemeleridir. Peki, hangi aile mahkemesinde dava açılacak? Burada da genelde eşler boşandıktan sonra ayrılık söz konusu olur. Şahıslardan biri A şehrinde, diğeri B şehrinde ikamet ediyor olabilir. O zaman “dava nerede açılacak?” sorusu gündeme gelir.Burada kanun koruyucumuz diyor ki: “Eşlerin son 6 ay, yani ayrılmadan önceki son 6 ay nerede yaşadılarsa, oradaki mahkeme yetkilidir. Ayrıca, şu anki resmi ikametgah adresleri neredeyse, orada da dava açabilirler. Tıpkı diğer davalarda olduğu gibi, dava dilekçesi ile açılır. Bu dava dilekçesinde de Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun belirlemiş olduğu zorunlu unsurlar vardır. Dava dilekçesinde olması gereken unsurlar şunlardır: Davalı kimdir, davalının T.C. kimlik numarası nedir, vb. Kanunda sayılmış zorunlu unsurlar vardır. Bu zorunlu unsurlara mutlaka dava dilekçesinde yer verilmek zorundadır. Aksi takdirde, mahkeme bu davayı kabul etmeyecek ve masraflar da boşa yapılmış olacaktır. Yine ek olarak, çekişmeli boşanma davasında tarafların kusuruna yönelik olarak tazminat, nafaka ve velayet talepleri de gündeme gelmektedir. Mahkemede, diğer yargılamalarda olduğu gibi deliller sunulur. WhatsApp yazışmaları birer delildir. Yapılabiliyorsa – yani kişisel verilerin ele geçirilmesi bir suçtur, kaydı alınması veya bunun paylaşılması bilindiği üzere yasaktır – lakin boşanma davalarında delil olmak üzere alınmış olan ses kayıtları, mahkemede delil olarak kullanılmak amacıyla ya da ailesine bir şeyi ispat etmek için alınmışsa, hukuken geçerlidir. Bunun aleyhinde yapılan suç duyurularına da takipsizlik ya da açılan davalarda beraat kararı verilmektedir. Çünkü vatandaşlar bunu delil olarak kullanma amacıyla kaydetmişlerdir; dolayısıyla kişisel veri ihlali veya özel hayatın ihlali söz konusu değildir. Yargıtay da bu şekilde değerlendirmekte ve bu tür kayıtları hukuki delil olarak kabul etmektedir. Bunu da önemle belirtmek isterim. Evet, tanıklar bu süreçte önem arz eder. Genelde de şahıslar bize geldiğinde tanıkları şu şekilde soruyorlar: “Annem tanıklık yapabilir mi?”, “Teyzem tanıklık yapabilir mi?” gibi. Nihayetinde, bu konu eşinizle alakalı bir konu olduğu için, aileniz dışında tanıklık yapacak çok fazla kişi olmayabilir. Bu davalarda genelde aile fertleri tanıklık yapar: kayınvalide, kayınpeder, teyze, amca gibi. Ama genelde hâkimin aradığı tanık tipi, taraflı tanıktan ziyade, akraba olmayan, olaya dışarıdan tanıklık etmiş kişilerdir. Örneğin, bir komşu ya da apartman görevlisi gibi üçüncü bir şahsın tanık olarak dinlenmesi, mahkeme nezdinde daha kıymetli görülmektedir. Biz de yargılamalarda bunu tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.