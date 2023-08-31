Süper Amatör Küme fikstürü yarın çekiliyor

Amatör futbolda 2023 – 2024 sezonu için son hazırlıklar devam ediyor. U18 ve 1’inci Amatör Küme’den sonra Süper Amatör Küme’de sezon hazırlıkları başlıyor. Ağustos ayında antrenmanlarına başlayan Süper Amatör Küme takımları yarın fikstür çekimi yapacak. Yine 2 grup şeklinde oynanması beklenen Süper Amatör Küme’de grup liderleri Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesi verecek. Süper Amatör Küme Fikstürü yarın saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek.