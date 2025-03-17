Suriyelilerin Dönüş Eğilimleri Araştırması Sonuçlandı: Ne kadar Suriyeli ülkesine döner?

Dönüş İlgisi ve Karşılaşılan Zorluklar

- Dönüş İsteği: Araştırma sonuçlarına göre, Suriyeli mültecilerin %58’i güvenlik ve altyapı iyileşirse dönüş yapmayı düşünürken, %31’i kararsız kalırken %9’u kesin olarak dönmeyi reddediyor.

- Etkenler: Türkiye’deki ekonomik zorluklar ve artan yabancı karşıtı söylemler dönüş kararları üzerinde olumlu bir etki yaratırken, Suriye’deki belirsizlikler olumsuz etki ediyor.

Dönüşe En İlgili Kitleler

- Yaş Grubu ve Arka Plan: Yaşlılar ve kırsal kesimden gelen mültecilerin dönüşe daha sıcak baktığı; gençler ve eğitimli bireylerin ise ekonomik güvencesizlik ve gelecek belirsizliği nedeniyle daha çekingen olduğu gözlemleniyor.

- Eğitim Sorunları: Türkiye’de büyüyen çocukların eğitim sürecine adapte olma konusunda ciddi zorluklarla karşılaşabileceği vurgulanıyor.

Dönüş Sürecinin Sürekliliği

- Entegrasyon İhtiyacı: Dönüş sürecinin sürdürülebilir olması için hem Türkiye hem de Suriye’de kapsamlı bir entegrasyon ve destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Konut ve Sağlık Durumu

- Halep’teki Durum: Halep’te, konutların %33’ünün hasarlı olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin %47 oranında kısıtlı olduğu belirtiliyor.

Dönüş Planları

- Zaman Çizelgesi: Ankete katılanların %25’i 3-6 ay içinde dönmeyi, %37’si en az 6-12 ay beklemeyi, %16’sı ise en az bir yıl daha Türkiye’de kalmayı tercih ediyor.

- Mevsimsel Etkiler: Dönüş eğilimi üzerinde mevsimlerin de etkili olduğu, bu bahar ve yaz döneminde dönüşlerin daha elverişli hale gelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Dönüş Hızında Artış

- Nüfus Değişimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 2022’de 3,6 milyonken, 2025’in başında bu sayı 2,8 milyona geriledi.

- Geri Dönüşler: 2023’de yaşanan deprem sonrası yarım milyon civarında Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğü, bu sayının 2024’te 625 bine ulaştığı rapor ediliyor.

- Duygusal Sebepler: Dönüşe dair en fazla dile getirilen sebep ise “vatan hasreti” olarak belirtiliyor.

Bu rapor, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin dönüş eğilimlerini ve bu süreçteki zorlukları anlamak adına önemli bir kaynak niteliği taşıyor.