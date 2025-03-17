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Suriyelilerin Dönüş Eğilimleri Araştırması Sonuçlandı: Ne kadar Suriyeli ülkesine döner?

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin dönüş eğilimleri üzerine Humanitarian Consulting Group (HCG) ve Innovation Consulting & Solutions (ICS) tarafından yayımlanan rapor, mültecilerin dönüş süreçleri ve karşılaştıkları zorlukları kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Suriyelilerin Dönüş Eğilimleri Araştırması Sonuçlandı: Ne kadar Suriyeli ülkesine döner?

Dönüş İlgisi ve Karşılaşılan Zorluklar
- Dönüş İsteği: Araştırma sonuçlarına göre, Suriyeli mültecilerin %58’i güvenlik ve altyapı iyileşirse dönüş yapmayı düşünürken, %31’i kararsız kalırken %9’u kesin olarak dönmeyi reddediyor.
- Etkenler: Türkiye’deki ekonomik zorluklar ve artan yabancı karşıtı söylemler dönüş kararları üzerinde olumlu bir etki yaratırken, Suriye’deki belirsizlikler olumsuz etki ediyor.

Dönüşe En İlgili Kitleler
- Yaş Grubu ve Arka Plan: Yaşlılar ve kırsal kesimden gelen mültecilerin dönüşe daha sıcak baktığı; gençler ve eğitimli bireylerin ise ekonomik güvencesizlik ve gelecek belirsizliği nedeniyle daha çekingen olduğu gözlemleniyor.
- Eğitim Sorunları: Türkiye’de büyüyen çocukların eğitim sürecine adapte olma konusunda ciddi zorluklarla karşılaşabileceği vurgulanıyor.

Dönüş Sürecinin Sürekliliği
- Entegrasyon İhtiyacı: Dönüş sürecinin sürdürülebilir olması için hem Türkiye hem de Suriye’de kapsamlı bir entegrasyon ve destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Konut ve Sağlık Durumu
- Halep’teki Durum: Halep’te, konutların %33’ünün hasarlı olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin %47 oranında kısıtlı olduğu belirtiliyor.

Dönüş Planları
- Zaman Çizelgesi: Ankete katılanların %25’i 3-6 ay içinde dönmeyi, %37’si en az 6-12 ay beklemeyi, %16’sı ise en az bir yıl daha Türkiye’de kalmayı tercih ediyor.
- Mevsimsel Etkiler: Dönüş eğilimi üzerinde mevsimlerin de etkili olduğu, bu bahar ve yaz döneminde dönüşlerin daha elverişli hale gelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Dönüş Hızında Artış
- Nüfus Değişimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 2022’de 3,6 milyonken, 2025’in başında bu sayı 2,8 milyona geriledi. 
- Geri Dönüşler: 2023’de yaşanan deprem sonrası yarım milyon civarında Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğü, bu sayının 2024’te 625 bine ulaştığı rapor ediliyor.
- Duygusal Sebepler: Dönüşe dair en fazla dile getirilen sebep ise “vatan hasreti” olarak belirtiliyor.

Bu rapor, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin dönüş eğilimlerini ve bu süreçteki zorlukları anlamak adına önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Haber Merkezi

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