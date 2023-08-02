Talas Anayurt iç transferde 2 futbolcuyla anlaştı

Kayseri 1. Amatör Küme’de mücadele eden Talas Anayurtspor, iç transferde 2 isimle anlaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme’nin güçlü ekiplerinden Talas Anayurtspor, iç transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Talas Anayurtspor, iç transferde Okan Yeter ve Samet Dağlı ile görüştü.

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte iki futbolcu ile anlaşma sağlandı.

2 futbolcu yeniden Talas Anayurtspor için ter dökecek.