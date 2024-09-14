Talas Belediyesi'nden üniversitelilere karşılama

Talas Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kurduğu karşılama masası ile Kayseri'ye yeni gelen üniversite öğrencilerine rehberlik yapıyor.

Talas Belediyesi'nden üniversitelilere karşılama
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kurduğu karşılama masası ile Kayseri’ye yeni gelen üniversite öğrencilerine rehberlik yapıyor.

Başta ulaşım imkanları olmak üzere, yurtlar, yeme içme mekanları ve gezilip görülecek yerler hakkında bilgilerin verildiği karşılama masasında ayrıca şehir ulaşım planı ve cep haritası hediye ediliyor.

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