Talas'ın gözdesi, Başkan Yalçın'ın eseri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas’ın vazgeçilmezleri arasına giren ‘Antika Pazarı’ kendi gününde, kendi yerinde tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana gerek şehir içinden gerekse şehir dışından çok sayıda antikasever ve koleksiyonerin buluştuğu pazar, yine renkli görüntülere sahne olacak. Antika Pazarı, 10 Mart Pazar günü yine vatandaşları misafir edecek.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, alıcılarıyla buluşacak.