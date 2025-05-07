Talas Kırsalında bulunan mahallelerin nabzı tutuldu

Toplantı, yerel yönetim ile kırsal mahallelerin temsilcileri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sahadaki sorunlara doğrudan çözüm üretmek amacıyla düzenlendi. Muhtarlar, kendi mahallelerindeki altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler gibi konulardaki beklenti ve önerilerini Başkan Yalçın ve ilgili kurum amirlerine iletme fırsatı buldu.

“KIRSAL MAHALLELERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerin gelişiminin ve sorunlarının çözümünün kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhtarların, mahallelerin sesi ve kulağı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, gelen taleplerin titizlikle değerlendirildiğini ve imkanlar dahilinde en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için çalışıldığını belirtti.

“KOORDİNEYLE ÇALIŞIYORUZ”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, toplantının yerel yönetim, mülki idare ve güvenlik güçleri arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Kaymakam Dönmez, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması konularında tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine değindi.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ DE MASADA

İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü de kendi görev alanlarına giren güvenlik ve asayiş konularında muhtarlardan gelen bilgileri dinleyerek, kırsal mahallelerdeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Toplantı, muhtarların söz alarak mahallelerine ilişkin taleplerini dile getirmesi ve çözüm önerileri sunmasıyla devam etti. Talep ve öneriler titizlikle not alınırken, kırsal mahalle muhtarları, düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.