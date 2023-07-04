Talas Meclisi 16 maddeyi karara bağladı

Talas Belediye Meclisi, Temmuz ayı gündeminde bulunan 16 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğüne ait çeşitli konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine meclis üyelerinin Kurban Bayramını kutlayarak başlarken, “Allah nice bayramlara sağlıkla eriştirsin” dedi.

Başakpınar yeni imar planı

Meclis oturumunda Başakpınar Mahallesindeki 662 hektar alan içinde yapılan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda şehit Mehmet Erdoğan ile şehit Astsubay Özkan Demir’in Talas’ta uygun bir park veya caddeye isimlerinin verilmesi konusu da değerlendirilmek üzere komisyona gönderildi.

Bir diğer gündem maddesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı tamamlanan kütüphanenin kitap ve personel gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapılması için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın veya görevlendireceği kişiye yetki verildi.

Meclis toplantısı 7 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya gelmek üzere sona erdi.