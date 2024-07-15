Talas Millet Bahçesi'ne adım adım

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmaları ve gelinen aşamayı yerinde gören Başkan Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

Talas’a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi’nde çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde gören Başkan Yalçın, “ Talas Millet bahçesindeyiz burası 100 bin metrekare bir alan. Bunun 20 bin metrekaresinde 4 okul mevcut. 80 bin metrekare alanda Talas’ın en güzel parklarından birisi olacak. Yoğun mahallelerin içerisinde böyle bir alana sahip olmak, hakikaten Talas için bir şans. İl Jandarma Komutanlığının doğu tarafındaki bu alanda bir yıldan uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar içesinde öncelikle en çok önem verdiğimiz, insana yaraşır ve insan odaklı bir park yapmak oldu. Burada bolca ağaç, yeşillik, oturma alanları ve insanların sağlıklı olarak vaktini geçirebileceği yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları koyduk. Kütüphane ve aynı zamanda kültür merkezi olarak düşündüğümüz binaları gelecek yıla erteledik. Aşağı yukarı 2 aylık bir işimiz kaldı, kışa kalmadan buranın açılışını yapacağız. Kayseri’ye Talas’a sürpriz bir güzellik olacak. Ben çalışma arkadaşlarıma ve müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum" dedi.