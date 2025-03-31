Talas'ta bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı
Talas'ta bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi Anneler Parkında meydana gelen kavgada bir kişi aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç ile olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.