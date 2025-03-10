Talas'ta Engellilerin Yüzü Gülüyor: 23 Akülü Teslim Edildi

Programda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve diğer şehir protokolü katıldı.

Törende hayırsever Av. Sertaç Aydın, yurt dışında yaşayan dayısı Murat Aydın’ın sandalyelerin temini için başlattığı seferberlikten bahsederek, “5 yıldır Kayseri ve çevresine engelli sandalyeleri sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “İyilikle dokunmak herkesi mutlu ediyor. Son üç yılda 54 akülü araç ve 112 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdiye kadar 1677 aracı tamir ettik. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine büyük bir yardımcı oluyor” diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediyesi’nin engellilere destek konusunda Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden biri olduğunu vurguladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, bu hayra öncülük eden herkese minnettarlığını iletti.

Hayırseverler ve belediyeye teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hizmetlerin arkasında Talas Belediyesi’nin güvencesinin olmasının önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal ve araçları teslim alan ihtiyaç sahipleri, Başkan Yalçın’a engellilere yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Törende, hayırsever Av. Sertaç Aydın’a ve projeye katkıda bulunanlara plaket verildi.

Talas'taki bu anlamlı etkinlik, engellilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.