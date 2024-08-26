Talas'ta gezici kütüphane yaz turunu tamamladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ yaz dönemi sona erdi. İki ay süren Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, 19 Ağustos’ta Akçakaya Mahallesinde düzenlenen programla son buldu. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendiği etkinliklere 8 bin 850 çocuk katılarak bir rekora imza atıldı.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinlik 26 Haziran’da Kuruköprü Mahallesi ile başladı. Salı ve perşembe günleri düzenlenen uygulama kapsamında her hafta iki mahalle ziyaret edildi. Her yaştan okuyucuya hitap eden organizasyonda çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara çok sayıda eğlenceli aktivite çocuklarla buluştu. Etkinlikte ayrıca çocuklara kek ve su gibi çeşitli ikramlıklar hediye edildi.

“Teşekkürler başkan amca”

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlar öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Benim için iyi bir gündü. Annem haber verince ben çok mutlu oldum. Bu kadar güzel olacağını da düşünmüyordum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti.

Velilerden Başkan Yalçın’a teşekkür

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de memnun kaldı. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.