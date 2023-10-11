Talas'ta okul çevrelerinde haşerat ilaçlaması

Zararlı haşerata karşı yıl boyunca ilaçlama işlemlerini sürdüren Talas Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte etrafındaki ağaçlarda haşerat ilaçlaması yapıyor.

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  • 11.10.2023 11:59
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:21
Talas'ta okul çevrelerinde haşerat ilaçlaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Zararlı haşerata karşı yıl boyunca ilaçlama işlemlerini sürdüren Talas Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte etrafındaki ağaçlarda haşerat ilaçlaması yapıyor.

İnsektisit ilaçlama adı verilen uygulama, 4 araç ve 15 kişiden oluşan uzman ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin yoğun kullandığı sınıf ve lavabolar başta olmak üzere kazan dairelerine kadar ilaçlama yapan Talas Belediyesi ekipleri, şimdi de okul bahçesi ve çevresindeki ağaçlardaki böceklere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede ilçe genelindeki eğitim kurumlarının tamamı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen özel kimyasallar ile ilaçlanarak daha güvenli ve sağlıklı bir eğitim dönemi geçirilmesi sağlanıyor.

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İHA

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