Talas'ta Türkçe Sokağı Çalışmaları Hızlandı

Talas'ta Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen Türkçe Sokağı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki heyet bir araya gelerek projeye dair görselleri değerlendirdi.

Talas'ta Türkçe Sokağı Çalışmaları Hızlandı

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen Türkçe Sokağı Projesi istişare toplantısına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, dernek yönetimi ve ilgili belediye personeli katıldı.

Kiçiköy Mahallesi tarihi Osmanlı Kültür Sokağı’nın sonundaki Tokana Restoran’ın bulunduğu bölgede yapılacak Türkçe Sokağı Projesi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Türkçemizi Özendireceğiz! Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetimi ile birlikte bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Türkçe Sokağında kullanılacak görseller, anıtlar ve yapılarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduk. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

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