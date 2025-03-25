Kayseri Gönüllü Kuruluşlar: 'Hakaret, Yakma, Yıkma ve Saldırı Asla Hak Arama Yolu Olamaz'

Son haftalarda, suçlamalarla birlikte çok sayıda belediye personeli ve ilgili firma yetkilisinin yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul’da Saraçhane Meydanı’nda gerçekleştirilen yasaklı bir toplanmada bazı şahısların tarihi mezar taşlarını kırması ve Cumhurbaşkanı ile aile üyelerine hakaret etmesi devletin dikkatini çekti.

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, bu eylemleri şiddetle kınayarak, tarihi miras olan mezar taşlarına ve çevreye yapılan saldırıları, Cumhurbaşkanı ve ailesine yönelik hakaretleri kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Taş, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'na çağrıda bulunarak, insanlık ve hukuk dışı bu eylemlerin sorumlularının titiz bir soruşturmayla tespit edilip adalet önünde hesap vermeleri gerektiğini vurguladı.

Taş, "Hakaret, yakma, yıkma ve saldırı asla hak arama yolu olamaz" dedi.