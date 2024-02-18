Talas'ta Üretici Eğitim Programı sürüyor

Talas Belediyesi'nin, hasat döneminin olmaması ve iş yükünün azalmasıyla birlikte kırsal mahallelerde üreticilere yönelik uyguladığı eğitim programı sürüyor.

Talas'ta Üretici Eğitim Programı sürüyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin, hasat döneminin olmaması ve iş yükünün azalmasıyla birlikte kırsal mahallelerde üreticilere yönelik uyguladığı eğitim programı sürüyor.

Talas Belediyesi’nin ilçe tarımına ve üreticiye yönelik her türlü desteği hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıllarda da düzenlenen ve oldukça verimli geçen programın bu yılki ilk durağı Reşadiye Mahallesi oldu. Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce verilen eğitimlerde, üreticilere tarımsal faaliyetlerin püf noktaları anlatıldı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde ayrıca sunum ve video yardımıyla bilinçli tarım faaliyetleri izlettirildi. Reşadiye Mahallesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisindeki eğitimde üreticilere Talas Belediyesi makine parkuru, aşı çeşitleri ve teknikleri, budama çeşitleri ve teknikleri, toprak analizi, gübreleme ve ekim nöbeti, alternatif ürün yetiştiriciliği ile hayvan bakım ve beslenmesi gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimler dönem boyunca bütün kırsal mahallelerde devam edecek.

Talas'ta Üretici Eğitim Programı sürüyor
Talas'ta Üretici Eğitim Programı sürüyor
İHA
Kayseri Gündem

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