Talas'ta yılın ilk antika pazarı

Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk Antika Pazarı, 14 Ocak Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

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  • 12.01.2024 12:40
  • Güncelleme: 12.01.2024 12:40
Talas'ta yılın ilk antika pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk Antika Pazarı, 14 Ocak Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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