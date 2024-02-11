Talas'ta Yücel Arzen Heyecanı

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekrı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de sevenleriyle buluşacak.

Talas'ta Yücel Arzen Heyecanı
Kayseri GündemEditör

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı’nın bestekârı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri’de sevenleriyle buluşacak.

Birçok önemli dizi müziğine imza atan ve son olarak bestelediği Türkiye Yüzyılı Marşı ile büyük beğeni toplayan besteci, şair, ses sanatçısı ve piyanist Yücel Arzen’in yarın akşam vereceği konser heyecanla bekleniyor. Erciyes Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak olan konsere katılımın yoğun olması bekleniyor.

Talas Belediyesinin daha önceki programlarında olduğu gibi bu konser de ücretsiz olarak takipedilebilecek.

Talas'ta Yücel Arzen Heyecanı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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