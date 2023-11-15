Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı

Talas Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşun 40. yıldönümünde yayınlanan 'Kayseri-Girne Hattı' kitabı, Kayserili gazilerin hatıralarıyla Kıbrıs Barış Harekatının bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarttı.

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  • 15.11.2023 12:44
  • Güncelleme: 15.11.2023 13:23
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Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşun 40. yıldönümünde yayınlanan ‘Kayseri-Girne Hattı’ kitabı, Kayserili gazilerin hatıralarıyla Kıbrıs Barış Harekatının bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarttı.

Araştırmacı Yazar Ahmet Sıvacı tarafından kaleme alınan eserde Kayserili Kıbrıs Gazilerinin hayat hikayelerine ve savaş hatıralarına yer veriliyor. Tamamı renkli, albüm şeklindeki 396 sayfalık eserde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Kayserili subay, astsubay ve erlerle yapılan röportajlar ve o tarihi günleri yansıtan fotoğraflar bulunuyor.

KKTC’nin 40. yılına yakışır albüm

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Kasım 1983’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40 yılı olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutluyoruz. Bununla birlikte KKTC’nin de 40. kuruluş yıldönümü. Bilindiği gibi Kıbrıs Barış Harekatında adaya ilk ayak basan askerler, Zincidere’deki 1. Komando Tugay Komutanlığının askerleri. Biz de harekata katılan Kayserili askerlerinin, gazilerin ve şehitlerin bir albümünü bastırdık. 400 sayfaya yakın albüm tadındaki bu kitabı yayımlamaktan son derece onurluyuz. Çünkü bu kitabın içerisinde hatıralar, fotoğraflar, özgeçmişler ve o günün basınında yer alan haberler var. Bugün bu kitabı aynı zamanda komando tugay komutanımıza armağan ettik o da çok memnun oldu. KKTC’nin kurulmasında Ahmet fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderleri, kanlarıyla canlarıyla mücadele eden ve bu uğurda bedel ödeyen bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Yalçın kitabın uzun emekler sonucunda hazırlandığına da dikkat çekerek, “Araştırmacı yazar Ahmet Sıvacı, bu kitap için büyük emek harcadı. Kendisine ve yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Merkezi

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