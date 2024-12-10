  • Haberler
  • Sivas
  • Taraftarların üzerinden çıkanlar pes dedirtti!

Taraftarların üzerinden çıkanlar pes dedirtti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Galatasaray müsabakası öncesi yapılan güvenlik kontrollerinde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

Taraftarların üzerinden çıkanlar pes dedirtti!
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Galatasaray müsabakası öncesi yapılan güvenlik kontrollerinde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi.

Sivas Emniyeti, spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde, güvenlik ekipleri taraftarların stadyuma girişleri sırasında sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Hem uygulama noktalarında hem de stadyum giriş turnikelerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda taraftarların üzerinden; 12 şişe alkol, 22 meşale, 1 adet smok, 200 adet yanıcı, yakıcı, yaralayıcı madde, 16 adet torpil ele geçirildi.

Polis tarafından üzerinde suç unsuru bulunan taraftarlara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Polis ekipleri 4 bin 927 kişiyi sorguladı 
Polis ekipleri 4 bin 927 kişiyi sorguladı 
Narko-Okul Uygulaması: 18 araç ve 31 şahıs sorgulandı
Narko-Okul Uygulaması: 18 araç ve 31 şahıs sorgulandı
Kayseri oylarının etnik kökeni: Nişanyan analizi
Kayseri oylarının etnik kökeni: Nişanyan analizi
Diyabetli çocuklara büyük destek: Vali Çiçek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti
Diyabetli çocuklara büyük destek: Vali Çiçek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti
Şehit Baydilli çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak
Şehit Baydilli çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak
Aç kalan kurtlar saldırıya geçti
Aç kalan kurtlar saldırıya geçti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!