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TDV, Ramazan ayında 325 bin depremzedeye ulaşmayı hedefliyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayında deprem bölgesindeki vatandaşlara gıda kolilerinden alışveriş kartlarına, iftar sofralarından bayramlık hediyelere kadar uzanan geniş kapsamlı bir yardım programıyla destek oluyor.

TDV, Ramazan ayında 325 bin depremzedeye ulaşmayı hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iş birliğinde “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” sloganıyla yürütülen 2025 yılı Ramazan yardımları kapsamında, depremden etkilenen 11 ilde binlerce aileye destek sağlanıyor.

Binlerce depremzede aileye alışveriş ve bayramlık kartı desteği 

Ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde toplam 25.250 adet 1.000 TL’lik alışveriş yardım kartı, 10.200 adet 1.000 TL’lik bayramlık alışveriş kartı ve 2.000 gıda kolisi depremzedelere ulaştırıldı. Ayrıca, TDV ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle 5.500 alışveriş yardım kartı daha dağıtıldı. 2025 yılı Ramazan ayı yardımları kapsamında deprem bölgesinde toplamda 184.250 kişi bu yardımlardan faydalandı.

 İyilik sofralarıyla kardeşlik bağları güçleniyor

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve deprem bölgesinde dayanışmayı artırmak amacıyla 5 ilde 6 noktada iyilik sofraları kuruldu. Günlük 4.750 kişi bu iyilik sofralarında iftar açarken, Ramazan boyunca yaklaşık 140.000 kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

325 bin depremzedeye destek sağlanacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan boyunca sürdüreceği gıda yardımları, alışveriş ve bayramlık kartları, iftar sofralarıyla deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 325.000 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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